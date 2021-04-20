МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Бесплатные юридические консультации, которые настойчиво предлагают по телефону представители различного рода фирм, — не более чем способ заинтересовать человека, чтобы потом получить с него большие деньги, рассказал в эфире радио Sputnik глава Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев. Нотариусы предупредили о новом способе мошенничества с доверенностями

По его словам, в подобных случаях потенциального клиента пытаются привлечь интересными предложениями и таким образом заставить прийти в офис, где ему навяжут платные услуги — дорогостоящие и бесполезные.

"Это не оказание услуг, а мошенничество. Тут умысел в том, чтобы заманить человека в офис и получить с него деньги. На месте молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой. Это людям приятно, и они покупаются. Когда вас уговаривают что-то делать, подумайте, почему вдруг какой-то специалист будет обслуживать вас бесплатно, Получая такие предложения, стоит насторожиться", – отметил Князев.

Он объяснил, что бесплатная помощь адвокатов действительно положена в некоторых случаях. Человеку стоит узнать о них заранее, а потом уже самостоятельно выбирать юридическую фирму в случае необходимости, а не соглашаться на помощь "телефонных" юристов.

"Бесплатная адвокатская помощь у нас положена по делам о пенсиях, по делам ветеранов, по делам трудоустройства беременных женщин и, естественно, по уголовным делам, если человек не может сам себе позволить адвоката. Эти категории дел строго ограничены. Если ты пенсионер или просто пожилой человек, то тебя во всех делах не должны обслуживать бесплатно", – сказал адвокат.

Он посоветовал не вступать в переговоры с теми, кто навязывает юридические услуги по телефону. По словам Князева, лучший способ избавиться от навязчивых мошенников – положить трубку.

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