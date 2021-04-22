МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Средний чек на покупку товаров, необходимых для приготовления шашлыка в России, за год вырос на 25%, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс" — проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Десяток яиц в Москве перед Пасхой может стоить дороже, чем на Камчатке

Аналитики сравнили средние чеки на покупку шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готового набора порции мяса с 1 по 15 апреля этого и прошлого года.

"Средний чек такого "шашлычного набора" составил 1958 рублей, что оказалось на 25% выше прошлогоднего показателя за тот же период (1561 рубль). Таким образом, можно говорить о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям", — пришли к выводу авторы исследования.

При этом средний чек на покупку мангала вырос за год на 48%, до 977 рублей, розжига — на 43%, до 195 рублей, готового мясного набора для шашлыка на 15%, до 304 рублей, а шампуров в комплекте – на 5%, до 254 рублей. Снизился средний чек только по древесному углю: он оказался на 11% ниже и составил 228 рублей.

Аналитики сервиса доставки продуктов и товаров "СберМаркет" также подсчитали расходы россиян на весенний пикник. По их оценке, альтернативный вариант барбекю, то есть колбаски для гриля, будут не самым бюджетным вариантом – упаковка колбасок в 300-500 грамм обойдется в 250 рублей. За 1 килограмм колбасок придется отдать 500 рублей.

По данным "СберМаркета", традиционный набор овощей для пикника на природе: огурцы, помидоры, красный перец и репчатый лук обойдутся в 427 рублей (сумма за 1 килограмм каждого овоща). За классические соусы и специи для шашлыка придется заплатить 175 рублей (из них кетчуп шашлычный – 65 рублей, майонез – 83 рубля, специи – 27 рублей). Напитки (газировка, соки, вода) будут стоить в среднем 235 рублей – за бутылку воды 5 литров, сок 1 литр, газированная вода 2 литра.

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