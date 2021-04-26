МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Чаще всего ДТП с водителями в состоянии опьянения в России происходят в середине лета, показали подсчеты страховщика "Согласие" за 2020 год, которыми он поделился с РИА Новости. Названы самые угоняемые в России автомобили

Как напомнили в компании, в прошлом году в РФ десятая часть ДТП произошла по вине пьяных водителей — это 15,6 тысячи аварий и более 4,3 тысячи погибших.

"Рост числа "нетрезвых" ДТП начинается в мае, а пик, по данным за 2020 год, приходится на середину лета. В июле прошлого года более 1,8 тысячи аварий произошли с участием водителей в состоянии опьянения", — подсчитал страховщик.

Информация о том, что у человека есть история "нетрезвого" вождения, фиксируется страховой компанией. Согласно правилам страхования, если водитель находился в состоянии опьянения во время ДТП, это неизбежно приведет к увеличению цены полиса для него в будущем, а иногда — к отказу страховой компании в выплате, отметили в "Согласии".

Так, в автокаско возмещение за повреждения автомобиля, нанесенные водителем в нетрезвом виде, не выплачивается. По ОСАГО все страховые компании производят выплату потерпевшему даже в случае, если клиент-виновник ДТП находился в состоянии опьянения, но затем имеют право взыскать с него выплаченную сумму в порядке регресса, пояснил страховщик.

Кроме того, в дальнейшем полис ОСАГО обойдется ему дороже из-за применения коэффициента нарушений, повышения базовой ставки тарифа и коэффициента бонус-малус (КМБ, или так называемого коэффициента аварийности). При этом, как пояснили эксперты "Согласия", если потерпевший в ДТП был в состоянии опьянения, страховая компания выплатит возмещение, но при оформлении нового полиса ОСАГО для него возможно повышение базовой ставки.