МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российская экономика ежемесячно теряет 1 миллиард долларов из-за закрытия въездного туризма, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев во вторник на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Ростуризм готовит предложения по очередному этапу программы кешбэка

"Россия в месяц теряет 1 миллиард долларов из-за закрытия границ и отсутствия въездного туризма", — сказал Игнатьев. Он отметил, что въездной туризм до пандемии коронавируса приносил экономике до 11 миллиардов долларов в год. По его оценкам, только 1,5 миллиона туристов в Россию приезжало из Китая, и только эффект от закрытия въезда для граждан этой страны РСТ оценивает в 1,5 миллиарда долларов.

"Сегодня, например, жителям Германии, Швейцарии и Финляндии доступно оформление туристических виз в Россию, но они не спешат в Россию. Почему? Существует сложная технологическая цепочка, которая не заработает даже если сегодня открыть границы в полном объеме. Массовый туризм заработает не раньше, чем через полгода", — полагает Игнатьев.

Президент РСТ связывает подобные сроки с тем, что прежде туркомпаниям необходимо подготовить программу, забронировать отели, перевозку. Передать данные иностранным партнерам. "Это большая работа, которая требует определенного времени", — отметил он.

Игнатьев также подчеркнул, что развитию въездного туризма может помочь внедрение электронных виз. В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза.

"Электронная виза увеличила бы туристический поток в Россию в разы…. Тем более, что сейчас эпидемиологическая обстановка улучшается, некоторые страны открылись для нас. Туристы могут ехать, но решение по внедрению пока не пришло", — заключил он.