МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. В крупных городах страны люди стали реже пользоваться общественным транспортом за последние пару лет, при этом в Москве ситуация обратная — жители столицы стали чаще искать маршруты с использованием именно общественного транспорта, следует из исследования сервисов 2ГИС, "Ситимобил" и "СберЗдоровье". Каждый третий россиянин считает, что после локдаунов стал работать хуже

"Пандемия и самоизоляция заметно сократили число пользователей традиционного общественного транспорта. Во многих городах его аудитория до сих пор не восстановилась до показателей весны доковидного 2019 года. В Самаре, Волгограде и Нижнем Новгороде, по данным 2ГИС, количество построений маршрутов на общественном транспорте за два года — с марта 2019 по март 2021-го — снизилось на 16-20%", — говорится в сообщении. При этом в столице, по данным 2ГИС, маршруты на общественном транспорте в минувшем марте искали на 12% чаще, чем два года назад.

За счёт чего же произошла замена? Во-первых, резко выросла популярность поездок на автомобиле. "Более чем двукратный прирост количества маршрутов на авто зафиксирован в девяти из 15 городов-миллионников, включая самые крупные — Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Лидерами стали Волгоград и Петербург — в этих городах автомобильные маршруты стали строить более чем в 2,5 раза чаще. Самый незначительный прирост — в Красноярске и Екатеринбурге. Здесь маршрутов на авто в марте 2021 было на 72-73% больше, чем в марте 2019", — добавили в сообщении.

Руководитель пресс-службы онлайн-сервиса заказа такси "Ситимобил" Полина Ломоносова, слова которой приводятся в сообщении, отмечает, что после окончания режима самоизоляции спрос на такси в компании вернулся к докоронавирусным значениям уже в июне 2020 года, а в июле вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. "С того момента по всей России мы фиксируем положительную динамику спроса", — добавила она.

Кроме того, за последние два года 2ГИС также зафиксировал увеличение количества построения маршрутов пеших маршрутов в крупных городах на 14%, при этом больше всего интерес к таким прогулкам вырос в Воронеже, Санкт-Петербурге и Перми.

"Казалось, что ограничения заставят людей находиться дома или передвигаться на личном транспорте или такси, но статистика показывает, что многие стали чаще ходить пешком. С одной стороны, причина в том, что люди по возможности стремятся не пользоваться общественным транспортом, а с другой — не хотят сидеть дома", — поясняет медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али, слова которого также приводятся.

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