МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Отсрочка ввода в действие новых правил проезда грузовиков в Москве не снизит издержки для бизнеса, к которым привели новые требования — в условиях восстановления экономики страны после пандемийных ограничений нужен более длительный, чем месяц, переходный период для адаптации к новым правилам, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге объявил, что принято решение ограничить движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн на год. Позже стало известно, что с 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Затем эта дата была перенесена на 5 мая, а в пятницу столичный департамент транспорта сообщил, что ввод ограничений для грузовиков от 3,5 тонны в пределах МКАД планируется 15 июня.

"С одной стороны, разумеется, Москва — огромная агломерация со значительным населением, и регулирование транспортных потоков здесь должно быть особенно аккуратным. С другой стороны, решения о новых правила движения грузового транспорта были приняты очень быстро, без достаточного согласования с бизнесом и полноценного переходного периода", — сказал гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.

По его мнению, переходный период для вступления подобных правил в силу должен быть больше и учитывать текущую экономическую ситуацию: лишнего месяца — 15 июня вместо 5 мая, — все равно мало. "Я думаю, что переходный период после принятия таких решений должен быть как минимум один год – для того, чтобы бизнесу к ним подготовиться", — сказал он. Средний размер автокредита в России достиг исторического максимума

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЛИШНИХ НАГРУЗОК

Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин согласен, что для адаптации к новым правилам нужен более длинный период. "Ситуация с ценами на сырье и продовольствие остается напряженной. Каждый день приходят новости о росте цен — то на гречку, то на стройматериалы, то на упаковку. Так что до стабилизации ситуации в России и в мире надо избегать любых дополнительных нагрузок на бизнес", — подчеркнул он.

На фоне объявленных московскими властями изменений компании сейчас пересчитывают тарифы по договорам поставки, продолжает Юшин. Глава "Союзмолока" при этом обращает внимание, что логистическим компаниям потребуется больше автомобилей, а получение пропуска — "не самая понятная, прозрачная и оперативная" процедура.

В результате, считает Белов, это может привести к росту издержек и повлиять на рост себестоимости. "Но я не могу пока сказать, насколько в текущей экономической ситуации производителям удастся транслировать это в цену", — заметил он. Глава НМА указал, что вынужденное перезаключение договоров поставок может означать для производителей недополученную прибыль или даже убытки.

Источник РИА Новости в сфере ритейла подтвердил, что планируемые изменения вызывают ряд вопросов. По словам собеседника агентства, часть торговых сетей, которые в основном пользуются услугами транспортных компаний для выполнения перевозок, отметили рост тарифов, а также возникающие риски недопоставок товаров, учитывая сокращением перевозчиками количества машин.

ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ

Белов считает, что быстро принимаемые решения о кардинальном пересмотре подходов к доступу транспорта на территорию Москвы будут иметь негативный эффект для бизнеса в текущей экономической ситуации. "Дефицита товаров, продуктов, конечно не будет, но встанет вопрос увеличения издержек", — пояснил он.

Он рассчитывает на компромиссные решения, связанные, во-первых, с увеличением продолжительности переходного периода, во-вторых, с упрощением системы получения пропусков, возможно, даже выдачи их в электронном виде.

Кроме того, собеседник агентства считает нецелесообразным разделение пропусков на дневные и ночные, а также выступает за проведение анализа насколько жестко должны быть заданы маршруты для грузового транспорта.

"Перенос на 15 июня вступления в силу новых изменений позволит участникам рынкам заранее подать заявки на пропуска. Но важно, чтобы столичные власти сели за стол переговоров с бизнесом и начали, наконец, детально прорабатывать все риски новых изменений", — сказала РИА Новости исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина.

"Пока вопросов больше чем ответов, поэтому разумнее в диалоге с бизнесом определить реальный срок, с которого можно вводить новые ограничения без риска для столичной грузовой логистики", — добавила она.