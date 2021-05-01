МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. В России в преддверии майских праздников начали расти цены на баранину и свинину, пишет "Коммерсант". На это обратил внимание директор департамента по регулированию рынков АПК Максим Титов на заседании оперативного штаба Минсельхоза 29 апреля, рассказал изданию участник встречи. Крупный агрохолдинг ждет резкого роста спроса на мясо для шашлыка

По данным Росстата, с конца марта цены на свинину, кроме бескостного мяса, выросли на 1,7%, с конца 2020 года — на 4,3%. Баранина за те же периоды подорожала на 1,6% и 7,4% соответственно. В марте средние цены на баранину были на уровне 455,79 рублей за килограмм, на свинину — 276,26 рублей.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев поясняет, что рост цены на баранину перед майскими праздниками — прямое следствие ограничений на поставку этого мяса из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов — основных регионов производителей баранины. Россельхознадзор с 1 июля 2020 года ввел ограничения для получения от Международного эпизоотического бюро статуса благополучной по ящуру зоны для нескольких российских регионов. В Россельхознадзоре заявили, что решение может быть принято уже в мае. Но ограничения уже привели к снижению производства баранины в первом квартале 2021 года на 5,9% год к году.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев говорит, что в случае со свининой речь идет о сезонном подорожании, которое происходит каждый год.

В свою очередь, глава Национальной мясной организации Сергей Юшин сказал, что свою роль играет и окончание Великого поста, которое в 2021 году совпадает с длинными майскими выходными. По его словам, рост цен постепенно сойдет на нет по мере увеличения предложения свинины и мяса птицы.

Пока производители предупреждают торговые сети о повышении цен на 5–25%, а ритейлеры ожидают повышенный спрос.

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