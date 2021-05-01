В преддверии майских праздников начали расти цены на баранину и свинину
МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. В России в преддверии майских праздников начали расти цены на баранину и свинину, пишет "Коммерсант". На это обратил внимание директор департамента по регулированию рынков АПК Максим Титов на заседании оперативного штаба Минсельхоза 29 апреля, рассказал изданию участник встречи.
По данным Росстата, с конца марта цены на свинину, кроме бескостного мяса, выросли на 1,7%, с конца 2020 года — на 4,3%. Баранина за те же периоды подорожала на 1,6% и 7,4% соответственно. В марте средние цены на баранину были на уровне 455,79 рублей за килограмм, на свинину — 276,26 рублей.
Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев поясняет, что рост цены на баранину перед майскими праздниками — прямое следствие ограничений на поставку этого мяса из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов — основных регионов производителей баранины. Россельхознадзор с 1 июля 2020 года ввел ограничения для получения от Международного эпизоотического бюро статуса благополучной по ящуру зоны для нескольких российских регионов. В Россельхознадзоре заявили, что решение может быть принято уже в мае. Но ограничения уже привели к снижению производства баранины в первом квартале 2021 года на 5,9% год к году.
Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев говорит, что в случае со свининой речь идет о сезонном подорожании, которое происходит каждый год.
В свою очередь, глава Национальной мясной организации Сергей Юшин сказал, что свою роль играет и окончание Великого поста, которое в 2021 году совпадает с длинными майскими выходными. По его словам, рост цен постепенно сойдет на нет по мере увеличения предложения свинины и мяса птицы.
Пока производители предупреждают торговые сети о повышении цен на 5–25%, а ритейлеры ожидают повышенный спрос.
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