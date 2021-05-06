МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. В мае число работающих кинотеатров в России почти вернулось к уровню до начала пандемии, так что опасения, что карантин погубит до четверти рынка, а зрители массово останутся смотреть кино дома, оказались преувеличены, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "Невафильм Research". Кинотеатры просят Собянина увеличить максимальный процент заполняемости

Согласно подсчетам, число работающих кинотеатров в апреле—мае 2021 года почти достигло уровня начала 2020 года и всего на 1% уступает марту 2020 года. По состоянию на 1 марта прошлого года в стране работало 2090 кинотеатров с 5585 залами. К 1 мая 2021 года — 2078 кинотеатров с 5569 залами.

В начале пандемии коронавируса, 17 марта 2020 года, российские кинозалы закрылись на несколько месяцев. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) прогнозировала, что 20–25% из них не откроются. Даже по окончании карантина кинотеатры не сразу возобновили показы. В августе работали около тысячи из них с примерно 3 тысячи залов. Не все регионы разрешили кинотеатрам открыться, из-за переноса крупных премьер репертуар был бедный, требования Роспотребнадзора по заполняемости залов также ограничивали зрительский поток.

Однако, как объясняет председатель АВК Олег Березин, прогноз оказался слишком пессимистичным. Закрылось всего 7–8% кинозалов и продолжают запускаться новые, так что уже 1 апреля их число практически догнало допандемийный уровень. Серьезно помогла госсубсидия, которую выделили на поддержку кинотеатров, уверен он.

Сейчас, по его оценке, посещаемость и кассовые сборы составляют примерно 80% от доковидных.

Директор по маркетингу объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино" Сергей Кузнецов отмечает, что по результатам первого квартала имеется отставание на 20% от 2019 года. "Рассчитываем сравняться с допандемийным уровнем, но это будет зависеть от выхода и переносов западных релизов и ограничительных мер в связи с пандемией", — сказал он.

Отток в онлайн-кинотеатры, по оценкам сети, в прошлом году составлял около 20% в связи с пятимесячным карантином в офлайне, но уже в январе—марте опустился до 3–5%.

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