МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Свекла в России за апрель подорожала на 20,1%, морковь — на 9,6%, капуста — на 8,5%, картофель — на 7,2%; при этом помидоры и огурцы подешевели — на 5,9% и на 1,6% соответственно, говорится в сообщении Росстата. Росстат заявил о замедлении инфляции в апреле

"В апреле прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу – 20,1%, морковь – 9,6%, капусту белокочанную – 8,5%, картофель – 7,2%, лук репчатый – 3,5%, бананы – 3,0%, сухофрукты – 2,2%, виноград – 1,5%, ягоды замороженные – 1,3%, лимоны – 1,2%. Вместе с тем цены на помидоры снизились на 5,9%, апельсины – на 3,7%, груши – на 2,0%, огурцы – на 1,6%", — сообщает статистическое ведомство.

Хлеб и хлебобулочные изделия в апреле выросли в цене на 0,81% к марту (по сравнению с апрелем 2020 года — на 8,09%, к декабрю — на 2,35%), крупа и бобовые — на 1,29% (в годовом выражении — на 12,46%, с начала года — на 2,82%), макаронные изделия — на 0,53% (в годовом выражении — на 9,84%, с начала года — на 3,72%). Мясо и птица подорожали на 0,89% (в годовом выражении — на 8,61%, с начала года — на 6,9%).

Одновременно рыба и пищевые морепродукты подорожали на 0,69% (в годовом выражении — на 7,2%, с начала года — на 3,32%), молоко и молочная продукция — на 0,23% (относительно апреля прошлого года — на 3,02%, с начала текущего года — на 1,53%), сливочное масло — на 0,41% (в годовом выражении — на 3,83%, с начала года — на 1,62%).

Среди прочих продовольственных товаров подорожали майонез (на 3%), говяжья печень (на 2,7%), маргарин (на 1,8%), баранина (кроме бескостного мяса), горох и фасоль (на 1,7%). Цены на свинину, куриные окорочка, мясо индейки, кулинарные изделия из птицы, сосиски, сардельки выросли на 1-1,3%. В таком же диапазоне подорожала рыба (охлажденная, мороженая разделанная, соленая маринованная, копченая), икра лососевых пород, а также кальмары, мороженые креветки и рыбные консервы.

Овсяная и перловая крупа, манка, творожные сырки, кексы, рулеты и печенье подорожали на 1-1,3%; сметана, пшено, мед, пиво зарубежных торговых марок – подешевели на 0,1-0,4%.