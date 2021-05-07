МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Куриные яйца в России в апреле подорожали на 6,82%, гречка — на 2,3%, следует из данных Росстата. Кроме того, на фоне действия соглашений о стабилизации цен средняя цена сахара выросла на 1,88%, подсолнечного масла — на 1,35%. Росстат заявил о замедлении инфляции в апреле

"Яйца куриные подорожали в среднем по России на 6,8%, при этом в 7 субъектах Российской Федерации – на 0,4-2,9%, в 21 субъекте – на 3-5,9%, в 43 субъектах – на 6-9,9%, в 13 субъектах – на 10-20,6%. В Еврейской автономной области цены на яйца куриные снизились на 0,7%", — сообщает статистическое ведомство.

Гречневая крупа в среднем по России подорожала на 2,3%, при этом в 26 субъектах РФ — на 0,2-1,9%, в 20 субъектах – на 2-2,9%, в 28 субъектах – на 3-4,9%, а в шести регионах — на 5-9,1%. Кроме того, в двух субъектах РФ цены не изменились, а в трех — гречка подешевела на 0,3-1,2%.

"Прирост цен на сахар-песок в среднем по России составил 1,9%, при этом в 19 субъектах Российской Федерации – 0,1-0,9%, в 23 субъектах – 1-1,9%, в 27 субъектах – 2-3,9%, в 8 субъектах – 4-9,2%", — добавляет Росстат. В двух регионах страны цены не изменились, а в шести сахар-песок подешевел на 0,2-1,5%.

"На масло подсолнечное цены в среднем по России выросли на 1,4%, при этом в 28 субъектах РФ – на 0,1-0,9%, в 22 субъектах – на 1-1,9%, в 14 субъектах – на 2-2,9%, в 11 субъектах – на 3,0-5,0%. В 2 субъектах цены не изменились. В то же время в 8 субъектах масло подсолнечное подешевело на 0,1-1,9%", — указывает ведомство.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу — до 1 октября 2021 года.

Кроме того, правительство РФ на период с 5 июня по 31 августа текущего года ввело запрет на вывоз гречихи из РФ для стабилизации внутренних цен.