ВАШИНГТОН, 11 мая — ПРАЙМ, Алексей Богдановский. Гигант компьютерной индустрии Apple отчитался о борьбе с мошенничеством в своем магазине приложений App Store, заявив, что за 2020 год предотвращены потенциально жульнические транзакции на 1,5 миллиарда долларов.

"Только в 2020 году сочетание высоких технологий и человеческой экспертизы защитило потребителей Apple от более чем 1,5 миллиарда долларов потенциально мошеннических транзакций", — говорится в релизе компании.

Эта цифра включает попытки кражи денег и информации.

Кроме того, Apple за год не допустила в свой магазин около 1 миллиона приложений, которые были сочтены "рискованными или уязвимыми". Так, 95 тысяч приложений были удалены из магазина за мошеннические нарушения, 215 тысяч были отвергнуты администрацией магазина за нарушение политики о личной информации. Были удалены 470 тысяч аккаунтов девелоперов, и еще 205 тысяч заявок на создание таких аккаунтов были отклонены. Кроме того, за последние 12 месяцев Apple удалила 110 тысяч нарушающих закон или пиратских приложений.

Apple заявляет, что ее единоличный контроль над тем, какие приложения можно предлагать пользователям, помогает защитить частную информацию и пользователей. Критики при этом заявляют, что Apple по крайней мере потенциально способна цензурировать приложения, заставлять их принимать ценовую политику компании и вообще определять, какая информация, услуги и товары доступны пользователям, а какие — нет.