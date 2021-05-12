МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Чистый оборот одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Lamoda в первом квартале 2021 года вырос на 40% по сравнению с первым кварталом 2020 года, до 14,7 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

"Чистый оборот (Net Merchandise Value) в 1 квартале 2021 года увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 14,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Валовая прибыль компании в первом квартале выросла на 34,5%, до 4,2 миллиарда рублей. Число активных пользователей платформы по итогам квартала составило 3,7 миллиона человек, на 21% больше, чем годом ранее.

Основными драйверами роста, как отмечается, стали развитие fashion-маркетплейса, а также расширение ассортимента, что способствовало увеличению числа пользователей, при этом среди категорий больше всего стимулировали рост продажи товаров премиальных брендов, товаров для красоты и спортивных товаров.

"Наши сильные операционные и финансовые результаты доказывают привлекательность для клиентов нашей стратегии, ориентированной на fashion. Создание уникального ассортимента — одна из наших ключевых задач и важный дифференциатор", — приводятся слова гендиректора Lamoda Джери Калмиса.

Компания Lamoda основана в 2011 году, с 2014 года входит в Global Fashion Group. Это онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, на ней представлено более 10 миллионов товаров 4 тысяч брендов. У компании есть также собственная логистическая структура LM Express с доставкой в более чем 1 тысячу городов России.