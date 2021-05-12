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Правительство планирует обсудить продление льготной ипотеки
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство в конце мая — начале июня обсудит вопрос продления льготной ипотеки, он добавил, что есть разные подходы, планируется... ПРАЙМ, 12.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство в конце мая — начале июня обсудит вопрос продления льготной ипотеки, он добавил, что есть разные подходы, планируется оценить ситуацию в каждом регионе.
"Мы буквально в конце мая — начале июня эту тему обсудим на правительстве. У нас есть разные подходы к этому вопросу. Мы очень тесно ведем работу и сотрудничество с Центральным банком, оцениваем каждый регион, смотрим, где как повлияла ипотека", — рассказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".
"Много разных вопросов, несколько есть разных видений. Я думаю, что точно условия и механизмы дальнейшей работы по ипотеке будут приняты где-то в середине июня", — добавил он.