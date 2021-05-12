МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство в конце мая — начале июня обсудит вопрос продления льготной ипотеки, он добавил, что есть разные подходы, планируется оценить ситуацию в каждом регионе. Эксперт предупредил о возможном скором росте налогов на недвижимость

"Мы буквально в конце мая — начале июня эту тему обсудим на правительстве. У нас есть разные подходы к этому вопросу. Мы очень тесно ведем работу и сотрудничество с Центральным банком, оцениваем каждый регион, смотрим, где как повлияла ипотека", — рассказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

"Много разных вопросов, несколько есть разных видений. Я думаю, что точно условия и механизмы дальнейшей работы по ипотеке будут приняты где-то в середине июня", — добавил он.