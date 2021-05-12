МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ценовая политика производителей продовольствия не могла стать причиной роста стоимости продуктов в России, и никаких сверхприбылей отрасль не получила, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Мишустин назвал жадность компаний причиной роста цен в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2020 году, заявил, что одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. Он также отметил, что у правительства есть способы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе.

"Если есть подтвержденные данные по картельному сговору, который дает возможность необоснованно повысить цену, то тут возражений нет – государство должно принимать меры. И если есть отрасль, где ФАС выявила признаки картельного сговора, то надо говорить о конкретной отрасли или монопольном положении конкретного предприятия. Но если имелось в виду, что бизнес и производители получают сверхприбыли, то с этим мы не согласны", — сказал Востриков.

По его словам, пищевая индустрия не показывает сверхдоходности. Он привел данные Росстата, согласно которым прибыль отрасли за 2020 год составляет всего 1,6% от товарооборота, тогда как в среднем по всем отраслям — 2,3%. "Розничная торговля не несет бремя роста сырьевой себестоимости, так как зарабатывает на торговой наценке. Ввиду этого по товаропроводящей продовольственной цепочке торговля имеет и более высокую чистую прибыль – 2,6%, даже с учетом затрат на расширение географии присутствия и новые торговые объекты", — добавил он. Бизнес ответил на слова Мишустина о жадности производителей

"Производители пищевой промышленности на сегодняшний день находятся в худшей ситуации по отношению и к поставщикам материально технических ресурсов, и к федеральным розничным сетям", — сказал Востриков, заметив, что переработчик оказывается между молотом и наковальней: с одной стороны — рост себестоимости, включая сырье, с другой — невозможность провести коррекцию.

Глава "Руспродсоюза" считает, что самый безопасный и "щадящий" механизм регулирования — задействование в экстренных случаях стратегических запасов государства и товарные интервенции. "Наверно, это был бы правильный путь – ведь даже в начале 2020 года сахар можно было купить по 18 рублей, а сейчас выступить с его интервенциям, чтобы сбить рост отпускных цен", — заметил он.

Он также добавил, что на внутрироссийскую ситуацию накладываются и международные тренды. "По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мире цены на продукты питания выросли почти на 31% по сравнению с прошлым годом. По данным экономистов, долларовая инфляция за прошлый год превысила 10%. Мы навряд ли сможем изолироваться полностью от мировой ситуации и держать в таких условиях дешевое продовольствие", — заключил Востриков.