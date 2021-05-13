МОСКВА, 13 мая – РИА Недвижимость. Упрощенное получение вида на жительство в России в обмен на инвестиции в первую очередь может заинтересовать граждан Казахстана, Узбекистана, Ирака, Ирана, Китая и Вьетнама, считает главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин.

Правительство России в конце апреля внесло в Госдуму законопроект, упрощающий порядок получения вида на жительство (ВНЖ) в стране для зарубежных инвесторов и членов их семей за счет исключения стадии получения разрешения на временное проживание. По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, обсуждаемый минимальный объем вложений, чтобы инвестор мог претендовать на ВНЖ, составляет 30 миллионов рублей, средства можно будет вложить двумя способами: либо путем создания компании, либо путем покупки недвижимости.

Березин предположил, что интерес к такой программе в первую очередь проявят граждане бывших республик СССР, а также представители Ближнего Востока и иностранные предприниматели, уже активно развивающие бизнес в России.

"Это может быть интересно республикам бывшего СССР, особенно гражданам Казахстана и Узбекистана, которые и сейчас активнее других получают вид на жительство. Также заинтересоваться программой смогут жители стран Ближнего Востока, например, Ирана и Ирака. Там немало состоятельных людей, а качество жизни и особенно уровень безопасности уступают аналогичным показателям в крупных российских городах", — сказал он, добавив, что кроме того, что интерес могут проявить и представители бизнеса стран, активно работающих в России, в частности, Китая и Вьетнама.

Березин напомнил, что похожие программы получения за инвестиции ВНЖ или гражданства ("золотые паспорта"), действуют в Греции, Португалии, Испании, Кипре, Мальте, а также в Латвии. ВНЖ при покупке недвижимости предоставляется в Турции и Черногории, за инвестиции или покупку недвижимости — в ОАЭ. На Мальте, в Турции, Черногории, в карибских странах и на острове Вануату также существуют программы получения гражданства для инвесторов. Несколько подобных программ существуют в том числе в США и Канаде. Перечисленные страны, по его словам, основные игроки на иммиграционном поле.

"Основная цель подобных программ оживить экономику страны. Детали российской программы пока не известны, однако могу предположить, что рынок недвижимости вряд ли заметно отреагирует на запуск программы, ведь он не так зависит от иностранных инвесторов, как, скажем, кипрский. Основные покупатели в сегменте от 30 миллионов все-таки сами россияне", — заключил эксперт.