МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Предельная закупочная стоимость одной дозы каждой из российских вакцин от коронавируса примерно одинаковая и составляет порядка 850 рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на Минпромторг. Собянин рассказал о своём состоянии спустя год после прививки от COVID

В ведомстве рассказали, что дешевле всего "ЭпиВакКорона" — она стоит 842 рубля, на втором месте "КовиВак" — 866 рублей. Самая дорогая в списке — вакцина "Спутник V", ее цена 866,81 рубля. На одного человека требуется две дозы препарата. Один раз нужно прививаться только вакциной "Спутник лайт", но для нее цену еще не утвердили, она обсуждается.

По данным Минздрава, выпущенные объемы вакцины обошлись бюджету почти в 60 миллиардов рублей. Всего к 1 июня должно быть произведено 57 миллиона доз, и этот план уже перевыполнен.

В Минпромторге пояснили, что закупка препарата проводится в соответствии с зарегистрированной в ФАС ценой, исходя из производственных возможностей площадок, на которых их выпускают.

В России зарегистрировано четыре вакцины. У "Спутника V" — семь производителей, у "ЭпиВакКороны" — три. "КовиВак" выпускается только на площадке ее создателя, Центра Чумакова. Больше всего технических возможностей в России — для производства облегченной вакцины "Спутник Лайт", восемь площадок. Вместе с тем, этот препарат зарегистрирован недавно и только начал выпускаться, в гражданском обороте он появится не ранее, чем через месяц.

Объемы производства вакцин будут наращиваться к концу года. С этой целью привлекаются и частные инвестиции. Например, 28 миллиардов рублей направлены в производство "Спутника V".

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, выступая с отчетом перед парламентом, что прививку хотя бы первой дозой препарата уже сделали более 24 миллиона россиян. К концу года привиться от коронавируса смогут 68,6 миллиона россиян, или 60% населения страны без учета переболевших — это необходимо для создания коллективного иммунитета.

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