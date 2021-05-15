МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Жители России, строя планы на отпуск в этом году, рассчитывают на отдых как в пределах страны, так и за рубежом, передает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В опросе приняли участие 2,6 тысячи человек. Почти треть россиян планирует отказаться от отпуска этим летом

Так, в России планируют отдохнуть 44,7% опрошенных, за границей — 55,3%.

Вне зависимости от направления большинство туристов (89%) хотело бы сэкономить на путешествии. Готовность финансово вложиться в поездку выразили лишь 11%.

Немногим более половины, 53%, верят в то, что этим летом европейские столицы откроют границы для иностранных граждан. Если этого не произойдет, 63% участников исследования заявили, что определились с альтернативным направлением.

Среди путешественников распространен позитивный настрой. Так, 73% участников опроса выразили уверенность в том, что предстоящее лето предоставит им возможность "как следует отдохнуть".

"По сравнению с прошлым летом туристический настрой действительно изменился к лучшему. Ограничений стало меньше не только внутри страны, появилась возможность путешествовать и за рубеж, например, в ОАЭ, Грецию, Сербию, на Кубу или Мальдивы. А те, кто не хочет выезжать из России, могут отправиться в уникальные места, выбирая для поездок Дагестан, Адыгею, Карелию, Камчатку или Урал", — прокомментировала руководитель пресс-службы OneTwoTriр Елена Шелехова.

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