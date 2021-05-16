МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Хотя бы раз что-нибудь теряли в дороге — в аэропорту, на вокзале, в самолете или поезде — почти половина (43%), россиян, передает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Россияне рассказали, куда хотят поехать в летний отпуск

При этом, если вещь была забыта где-то во время поездки, 55% респондентов пытались найти или вернуть. Но это удавалось не всем — успешными поиски были для 44% туристов.

Необходимый в поездке предмет хотя бы раз забывали дома 40% россиян. Почти три четверти участников опроса (72%) заявили, что в подобных ситуациях предпочитают не возвращаться за оставленными вещами, в то время как 69% докупают необходимое во время путешествия.

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