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2021
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Опрос показал, сколько россиян хотя бы раз что-нибудь теряли в дороге
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Хотя бы раз что-нибудь теряли в дороге — в аэропорту, на вокзале, в самолете или поезде — почти половина (43%), россиян, передает RT со ссылкой на исследование сервиса для... ПРАЙМ, 16.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Хотя бы раз что-нибудь теряли в дороге — в аэропорту, на вокзале, в самолете или поезде — почти половина (43%), россиян, передает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
При этом, если вещь была забыта где-то во время поездки, 55% респондентов пытались найти или вернуть. Но это удавалось не всем — успешными поиски были для 44% туристов.
Необходимый в поездке предмет хотя бы раз забывали дома 40% россиян. Почти три четверти участников опроса (72%) заявили, что в подобных ситуациях предпочитают не возвращаться за оставленными вещами, в то время как 69% докупают необходимое во время путешествия.
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