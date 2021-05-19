МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Расценки стоимости рабочей силы в России предстоит пересмотреть, доложил в среду президенту Владимиру Путину вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Экономист назвал причины снижения зарплаты у части россиян

Путин обратил внимание, что строительные компании в последнее время часто поднимают тему тарифов и расценок. Он заметил, что расценки должны быть экономически обоснованы, при этом нельзя допустить, чтобы пострадала отрасль.

"То, что расценки придется пересмотреть как минимум в части зарплат – это точно", — сказал Хуснуллин.

По его словам, в последнее время рабочая сила в стройотрасли сильно подорожала. При этом вице-премьер отметил, что на сегодняшнем этапе это является минусом, однако в более широкой перспективе будет стимулировать отрасль к повышению производительности труда и внедрению новых технологий. "Этого не надо бояться", — подчеркнул он.

Также необходимо пересматривать расценки и в части стоимости материалов, сообщил чиновник. Сами же строительные работы следует делать более технологичными, внедряя всё больше инноваций, добавил он.

Все эти вопросы будут проработаны и после обсуждения в рамках правительства будут доложены президенту, резюмировал Хуснуллин.