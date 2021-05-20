ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая — ПРАЙМ. Прокуратура начала проверку после того, как в порту Петропавловска-Камчатского под автомобильным краном обвалилось покрытие причала, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"18 мая для проведения погрузки судового снабжения на пришвартованные суда на территорию причала №3 в порту Петропавловск-Камчатский заехал автомобильный кран. Предварительно установлено, что данное гидротехническое сооружение предназначено только для отстоя судов, проведение погрузочно-разгрузочных работ на нем запрещено", — рассказали в ведомстве.

В результате нарушения ограничений произошел обвал покрытия под автокраном, добавили в прокуратуре. Кран завалился. Идет проверка соблюдения требований законодательства при эксплуатации причала.