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Прокуратура начала проверку после падения крана в порту на Камчатке
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Прокуратура начала проверку после того, как в порту Петропавловска-Камчатского под автомобильным краном обвалилось покрытие причала, сообщает пресс-служба Дальневосточной... ПРАЙМ, 20.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая — ПРАЙМ. Прокуратура начала проверку после того, как в порту Петропавловска-Камчатского под автомобильным краном обвалилось покрытие причала, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"18 мая для проведения погрузки судового снабжения на пришвартованные суда на территорию причала №3 в порту Петропавловск-Камчатский заехал автомобильный кран. Предварительно установлено, что данное гидротехническое сооружение предназначено только для отстоя судов, проведение погрузочно-разгрузочных работ на нем запрещено", — рассказали в ведомстве.
В результате нарушения ограничений произошел обвал покрытия под автокраном, добавили в прокуратуре. Кран завалился. Идет проверка соблюдения требований законодательства при эксплуатации причала.