Акционеры "Норникеля" одобрили дивиденды за 2020 год
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Акционеры ГМК "Норильский никель" решили выплатить дивиденды за 2020 год в размере 1021,22 рубля на акцию, следует из материалов компании.
"Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам 2020 года в денежной форме в размере 1 021,22 рублей на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.
Также был избран новый состав совета директоров с одним новичком. Им стал заместитель генерального директора и член правления ООО "Руссдрагмет" Станислав Лучицкий. Остальные 12 мест заняли действующе членов совета. В частности, номинированные группой "Интеррос" первый вице-президент "Норникеля" Сергей Барбашев, управляющий директор ООО "Винтер Капитал Адвайзорс", а ранее старший вице-президент "Норникеля" Алексей Башкиров и первый вице-президент Марианна Захарова, а также гендиректор ХК "Интеррос" Сергей Батехин.
От "Русала" в совет вошли замгендиректора компании "Эн+ Холдинг Лимитед" Вячеслав Соломин, замгендиректора "Русала" Максим Полетаев, ведущий научный сотрудник отдела физической географии и проблем природопользования Института географии Российской академии наук Евгений Шварц.
Остальные представители в совете — независимые. В их число входят независимый директор "Норникеля" Гарет Пенни, глава компании Highcross Resources Ltd. Роберт Эдвардс и независимый член совета директоров "Лукойл" Роджер Маннингс, а также старший банкир Сбербанка Сергей Волк. Кроме того, бизнесмен Роман Абрамович и его партнеры в совете директоров ГМК представлены президентом компании "Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс" Сергеем Братухиным.
"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии.
https://1prime.ru/business/20210520/833716916.html