МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Акционеры ГМК "Норильский никель" решили выплатить дивиденды за 2020 год в размере 1021,22 рубля на акцию, следует из материалов компании. Совдир "Газпрома" одобрил выплату дивидентов за 2020 год

"Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам 2020 года в денежной форме в размере 1 021,22 рублей на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Также был избран новый состав совета директоров с одним новичком. Им стал заместитель генерального директора и член правления ООО "Руссдрагмет" Станислав Лучицкий. Остальные 12 мест заняли действующе членов совета. В частности, номинированные группой "Интеррос" первый вице-президент "Норникеля" Сергей Барбашев, управляющий директор ООО "Винтер Капитал Адвайзорс", а ранее старший вице-президент "Норникеля" Алексей Башкиров и первый вице-президент Марианна Захарова, а также гендиректор ХК "Интеррос" Сергей Батехин.

От "Русала" в совет вошли замгендиректора компании "Эн+ Холдинг Лимитед" Вячеслав Соломин, замгендиректора "Русала" Максим Полетаев, ведущий научный сотрудник отдела физической географии и проблем природопользования Института географии Российской академии наук Евгений Шварц.

Остальные представители в совете — независимые. В их число входят независимый директор "Норникеля" Гарет Пенни, глава компании Highcross Resources Ltd. Роберт Эдвардс и независимый член совета директоров "Лукойл" Роджер Маннингс, а также старший банкир Сбербанка Сергей Волк. Кроме того, бизнесмен Роман Абрамович и его партнеры в совете директоров ГМК представлены президентом компании "Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс" Сергеем Братухиным.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии.