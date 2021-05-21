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В "Автодоре" назвали стоимость проезда по трассе Казань-Екатеринбург
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Стоимость проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург для легковых автомобилей составит от 2,5 до 4 рублей за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав... ПРАЙМ, 21.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПОСЕЛОК АВЕРКИЕВО (Московская область), 21 мая — ПРАЙМ. Стоимость проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург для легковых автомобилей составит от 2,5 до 4 рублей за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
"У нас есть распоряжение правительства РФ, где совершенно четко прописаны тарифные ставки. У нас от 2,5 до 4 рублей легковой автомобиль и грузовики в 4 раза дороже. Тарифы будут практически такие же, как на всех других платных трассах", — сказал он.
При этом Петушенко уточнил, что платными будут лишь два участка трассы — обход Нижнекамска и 288-километровая от дорога от Дюртюлей до Ачита.
Автодорога Казань-Екатеринбург общей протяженностью около 800 км — продолжение платной трассы М-12 Москва-Казань. Ранее её строительство планировали завершить в 2030 году, однако президент РФ Владимир Путин поручил ускориться и открыть движение по трассе в 2024 году. Также вновь сдвинулись сроки строительства трассы М-12 — с 2024 года на конец 2023 года.