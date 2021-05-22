НОВОСИБИРСК, 22 мая – ПРАЙМ. Федеральный центр им. М.П. Чумакова РАН планирует нарастить мощности по производству вакцины против коронавируса "КовиВак", сегодня это 7-10 миллионов доз в год, сообщил в субботу генеральный директор ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. Онищенко счел вакцинацию обязательной для ряда профессий

"Вакцина уже пошла в гражданский оборот. Наши мощности это порядка 7-10 миллионов доз в год, которые мы в ближайшее время предполагаем увеличить за счет модернизации оборудования", — сказал он, выступая на марафоне "Новое знание".

Ишмухаметов отметил, что одним из главных отличий классической вакцины "КовиВак" от других вакцин является отсутствие каких либо побочных эффектов — болезненности в месте введение и так далее.

Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он проходит в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Читайте также:

Евросоюз разработал три вида коронавирусных сертификатов