МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Предприниматели Ульяновской области испытывают наименьшее давление со стороны контрольно-надзорных органов, говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России Владимиру Путину "Индекс административного давления — 2021", который есть в распоряжении РИА Новости.

В соответствующем разделе доклада представлен рейтинг регионов России, в котором они расположены в порядке возрастания давления. На втором месте с наименьшим давлением контрольных органов на бизнес оказалась Удмуртия. Далее следуют Адыгея, Калужская область, Тюменская область, Алтайский край, Кировская область, Краснодарский край, Башкирия. Замыкает топ-10 Калмыкия. Титов рассказал о завышениях кадастровой оценки недвижимости

Индекс рассчитывался для 85 субъектов РФ и основан на данных уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов федеральных органов власти, Минэкономразвития России, Росстата, данных судебной статистики, Федеральной службы судебных приставов, Роструда и данных Единого реестра проверок. Реестр включает в себя проверки Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роструда, МЧС, жилищные инспекции.

В докладе представлен топ-30 регионов по этому показателю. Замыкают тридцатку Чувашская республика, Карелия, Свердловская область. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Титова, остальные регионы находятся примерно на одном уровне.

Руководитель экспертного центра аппарата уполномоченного Антон Свириденко полагает, что прошлогодние индексы сыграли свою роль: отработка их показателей регионами, прокуратурой и уполномоченными заметно повлияли на ситуацию.

Во многих регионах ситуация последовательно улучшалась. Самый значительный рост показала Калужская область, поднявшаяся с 76-го до 4-го места. Орловская область поднялась с 63-го места до 20-го, Москва переместилась с 42-го на 13-е место, отмечается в докладе.

По мнению Свириденко, в 2020 году контрольно-надзорные органы с готовностью восприняли экстренные меры, связанные с пандемией COVID-19. "Результатами моратория на проверки и перехода к преимущественно профилактическим методам стали не только сокращение общего число проверок на федеральном, региональном и муниципальном уровне на 60%, но и улучшение большинства показателей индекса по контрольным ведомствам", — прокомментировал он.