МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В России необходимо быстрее вводить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами, сказал журналистам депутат Госдумы Айрат Фаррахов во время брифинга в рамках выездного пресс-тура "Фармпробег — 2021".

Фаррахов согласен с мнением, что большие системные проекты надо вводить с предварительными экспериментами.

"Мне кажется, что мы опаздываем с этим решением, обсуждая его сложность, невозможность и так далее. Де-факто такая модель есть, мы официально можем доставлять лекарства для людей с ограниченными возможностями", – добавил он.

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По мнению Фаррахова, цифровизация поможет лечебным учреждениям решить вопрос, прежде всего, нехватки кадров, эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, обеспечить равный доступ к гарантированной медицинской помощи вне зависимости от региона проживания пациента.

"Однако Россия пока отстает в решении вопросов цифровизации здравоохранения, не смотря на наличие крупных IT-центров. Корень проблемы в том, что процессы идут не равномерно по территории страны, но есть тенденция к выравниванию темпов",- сказал депутат.

В обсуждении темы регулирования цен на лекарства Фаррахов подчеркнул, что сегодня важно не вводить дополнительные регуляторные схемы, а соблюсти баланс между мерами поддержки российского производства и развитием конкуренции на рынке. Грамотная поддержка отечественного производителя, по его мнению, позволит избежать принятия излишних регуляторных мер. Однако это не является панацеей для решения проблемы ценовой доступности лекарств.

"Сегодня важно не вводить дополнительные регуляторные меры, так как они могут осложнить ситуацию. Считаю, что в фармотрасли уже достаточно много регуляторов. Я уверен, что нужно поддерживать собственных производителей, но и это не панацея, потому что развитие системы "третий лишний" приводит к уничтожению конкуренции. Здесь работа регуляторов должна быть построена так, чтобы поддерживать здоровую конкуренцию, баланс",- резюмировал депутат.



