МИНСК, 30 мая — ПРАЙМ. Более 2,6 тысячи грузовиков скопилось в воскресенье в очередях на выезд из Белоруссии в страны Евросоюза, свидетельствуют данные Госпогранкомитета (ГПК) республики. Forbes: российские авиакомпании совершали рейсы в обход Белоруссии

В частности, по состоянию на 18.00 по местному времени (совпадает с московским), на белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 310 фур, на пункте пропуска "Урбаны" — более 340.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 180 большегрузов, на пункте "Котловка" — более 310, на "Каменном Логе" — более 470, на "Бенякони" — более 360, на "Привалке" — более 260.

На польском направлении в "Брузгах" стоят более 200 грузовиков, на "Берестовице" — более 80, на пункте пропуска "Козловичи" — более 120.

Очередей на выезд на Украину, по данным ГПК, нет.