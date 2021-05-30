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На границе Белоруссии и ЕС образовалась крупная пробка
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Более 2,6 тысячи грузовиков скопилось в воскресенье в очередях на выезд из Белоруссии в страны Евросоюза, свидетельствуют данные Госпогранкомитета (ГПК) республики. В частности,... ПРАЙМ, 30.05.2021
ес, белоруссия, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСК, 30 мая — ПРАЙМ. Более 2,6 тысячи грузовиков скопилось в воскресенье в очередях на выезд из Белоруссии в страны Евросоюза, свидетельствуют данные Госпогранкомитета (ГПК) республики.
В частности, по состоянию на 18.00 по местному времени (совпадает с московским), на белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 310 фур, на пункте пропуска "Урбаны" — более 340.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 180 большегрузов, на пункте "Котловка" — более 310, на "Каменном Логе" — более 470, на "Бенякони" — более 360, на "Привалке" — более 260.
На польском направлении в "Брузгах" стоят более 200 грузовиков, на "Берестовице" — более 80, на пункте пропуска "Козловичи" — более 120.
Очередей на выезд на Украину, по данным ГПК, нет.