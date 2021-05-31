МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Министерство экономического развития создало законопроект, который должен защитить публичные компании (с открытым перечнем акционеров) от присутствия в органах управления или совете директоров "недобросовестных лиц", пишет газета "Ведомости". Эксперты рассказали, что будет с экономикой России в ближайшие годы

Такие люди не смогут занимать должности директоров, гендиректоров, а также входить в состав правления и совета директоров публичного бизнеса.

Издание отмечает, что авторы проекта установили несколько категорий "недобросовестных лиц".

К ним будут относиться:

люди с неснятой или непогашенной судимостью за совершение умышленного преступления,



те, в отношении кого был вынесен обвинительный приговор суда,



привлекавшие к субсидиарной ответственности или более двух раз к административной ответственности в ходе банкротства предприятий.

В ситуации, когда нежелательные факты биографии будут выявлены после назначения на пост, такого топ-менеджера будет необходимо уволить.

Как рассказал один из авторов документа, замминистра экономического развития Илья Торосов, такое предложение фактически распространяет на всю национальную экономику правила, которые уже действуют в банковском секторе, где существуют требования к деловой репутации.

Например, граждане, ранее имевшие отношение к лишенным лицензии банкам, не могут занимать руководящие посты и владеть более, чем долей в 10% в кредитной организации.