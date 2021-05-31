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Медведев не исключил введение бесплатного проезда для школьников
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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над идей бесплатного проезда в транспорте для школьников. "Нужно посмотреть на целый ряд других идей. Они не такие... ПРАЙМ, 31.05.2021
школьники, транспорт, дмитрий медведев, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над идей бесплатного проезда в транспорте для школьников.
"Нужно посмотреть на целый ряд других идей. Они не такие простые для исполнения. Но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею ввиду введение бесплатного проезда для школьников", — сказал Медведев на партийном форуме "Большой семейный совет".
Он добавил, что эта тема очень сильно в разных регионах отличается друг от друга.
"Разная экономическая ситуация. Разная финансовая ситуация. Хотя я обратил внимание, в некоторых странах даже пошли на то, чтобы ввести просто бесплатный проезд. Они считают, что это выгоднее по некоторым причинам, чем, допустим, заниматься какими-то другими инфраструктурными делами", — добавил он.
"В отношении школьников нужно действительно подумать. При понимании того, что это региональная тема", — сказал Медведев.