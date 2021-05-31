МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2021 года вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,143 миллиарда рублей, сообщила компания. "Аэрофлот" разместит облигации на 15 миллиардов рублей

Выручка группы составила 75,498 миллиарда рублей, показав снижение на 39,1%. Показатель EBITDA снизился на 41% — до 7,708 миллиарда рублей. Рентабельность EBITDA уменьшилась на 0,3 процентного пункта, составив 10,2%.