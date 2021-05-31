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"Аэрофлот" отчитался о росте чистого убытка за первый квартал по МСФО
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Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2021 года вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,143 миллиарда рублей, сообщила... ПРАЙМ, 31.05.2021
убыток, мсфо, аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2021 года вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,143 миллиарда рублей, сообщила компания.
Выручка группы составила 75,498 миллиарда рублей, показав снижение на 39,1%. Показатель EBITDA снизился на 41% — до 7,708 миллиарда рублей. Рентабельность EBITDA уменьшилась на 0,3 процентного пункта, составив 10,2%.