ДОХА, 31 мая — ПРАЙМ. Первые чартерные рейсы между Москвой и столицей Катара Дохой планируется запустить в октябре 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости операционный директор Катарского национального совета по туризму Бертхольд Андреас Тренкель.

Делегация совета примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет со 2 по 5 июня. Катар будет страной-почетным гостем нынешнего форума.

"В рамках партнерства Катарского национального совета по туризму и российской туристической компании TUI будет осуществлен первый в истории чартерный рейс в Катар из России. Чартерные рейсы между Москвой и Катаром запланированы с октября 2021 года по май 2022 года. Расписание рейсов будет утверждено позже, но мы с нетерпением ждем возможности увидеть российских туристов в Катаре", — сказал Тренкель.