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https://1prime.ru/business/20210531/833806253.html
Между Россией и Катаром откроют чартерное авиасообщение
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Первые чартерные рейсы между Москвой и столицей Катара Дохой планируется запустить в октябре 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости операционный директор Катарского... ПРАЙМ, 31.05.2021
авиа, катар, россия, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДОХА, 31 мая — ПРАЙМ. Первые чартерные рейсы между Москвой и столицей Катара Дохой планируется запустить в октябре 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости операционный директор Катарского национального совета по туризму Бертхольд Андреас Тренкель.
Делегация совета примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет со 2 по 5 июня. Катар будет страной-почетным гостем нынешнего форума.
"В рамках партнерства Катарского национального совета по туризму и российской туристической компании TUI будет осуществлен первый в истории чартерный рейс в Катар из России. Чартерные рейсы между Москвой и Катаром запланированы с октября 2021 года по май 2022 года. Расписание рейсов будет утверждено позже, но мы с нетерпением ждем возможности увидеть российских туристов в Катаре", — сказал Тренкель.