МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российские родители с ослаблением антиковидных мер стали больше тратить на подрастающее поколение: за первые четыре месяца этого года средний чек таких покупок по картам вырос на 17% к аналогичному периоду прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров). Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости. Россияне резко нарастили траты на вентиляторы и кондиционеры

В преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, аналитики изучили особенности трат на них по всем картам банка. В рамках исследования были изучены обезличенные данные в категориях "игрушки", "цифровые товары", "детская одежда", "канцтовары и школьные принадлежности" и образование" за четыре месяца этого и прошлого года.

"В самых популярных у родителей категориях трат на подрастающее поколение характер расходов изменился: покупок стало меньше, но они были на более крупные суммы. Таким образом: общий средний чек покупок по картам за четыре месяца 2021 года вырос на 17% относительно января-апреля 2020 года и составил 1 322 рубля", — выяснили аналитики.

Примечательно, что за четыре месяца 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года выросли средние чеки покупок игрушек по картам (на 3%), цифровых товаров (на 14%), а также трат на образование (на 12%). При этом покупать детскую одежду и канцтовары в среднем стали на более низкие суммы — соответственно на 13% и на 2% меньше, чем в январе-апреле 2020 года.

"Можно сделать вывод, что на фоне режима ограничений и периодической необходимости выхода на онлайн-занятия в дистанционном формате у детей вырос интерес к гаджетам, всевозможным аксессуарам. Они стали осваивать все больше новых опций и цифровых технологий в режиме новых учебных реалий. А на росте чеков на образование видимо сказалось то, что многие родители в современных условиях также переключили свое внимание на онлайн-репетиторов и дополнительные обучающие курсы для детей", — прокомментировали аналитики.

При этом мужчины оплачивают товары и услуги для детей реже, но в среднем готовы совершать более дорогие покупки, чем женщины. Так, средние суммы покупок у мужчин на 11% выше, чем у женщин (1 393 рубля против 1 253 рублей), а общее количество операций — на 3% меньше.

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