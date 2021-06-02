МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Тем, кто рассматривает вариант покупки квартиры в курортных регионах России для сдачи в аренду, лучше выбирать районы, которые максимально долгое время в течение года имеют теплый климат. Такой совет в беседе с "АиФ" дал президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский. Россияне раскупили почти все места в детских лагерях на лето

По его словам, лучший вариант — это субтропическая зона, то есть Южный берег Крыма и берег Черного моря от Адлера до Анапы. В идеале такое жилье должно находиться в пешей доступности от моря. По его словам, курортная квартира в среднем приносит 10-15% годовых. "Это значит, что вложенные в нее средства полностью окупятся за семь-десять лет. Но стоит помнить, что недвижимость постоянно растет в цене. Следовательно, у собственника генерируется несколько потоков дохода", — отметил он.

Щегельский уверен, что даже если откроют границы с популярными у туристов странами, то соотечественники будут ездить и на российские курорты — они ездили туда и до ограничительных мер.

В свою очередь, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов считает, что в случае полного открытия границ более половины гостей черноморских регионов может переориентироваться на наиболее популярные зарубежные курортные направления.

Что касается Сочи, то аналитики компании "Этажи" назвали его городом с самым недоступным жильем. Чтобы купить здесь однокомнатную квартиру, местному жителю придется скопить от 144 до 283 местных зарплат. В Москве, чтобы купить однушку, потребуется почти вдвое меньше зарплат — от 88 до 106. По словам эксперта по рынку недвижимости Сочи Кирилла Флуткова, срок окупаемости недвижимости там составляет десять лет.

Читайте также:

Россияне рассказали, когда и куда отправятся в отпуск