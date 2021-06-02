С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Россия в 2020 году увеличила экспорт чая и кофе на треть, сообщила в интервью РИА Новости глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Верника Никишина в преддверии ПМЭФ-2021. Почему мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает

"В 2020 году Россия поставила на внешние рынки 73 тысячи тонн чая и кофе, что на 32% больше показателя 2019. В стоимостном выражении экспорт вырос на 30% — до 350 миллионов долларов", — рассказала Никишина.

По ее словам, наибольшую динамику в прошлом году показали продажи кофе за рубеж. "Экспорт молотого и зернового кофе вырос на 50% — до 12 тысяч тонн, в денежном выражении – на 33%, до 51 миллиона долларов. Отгрузки растворимого кофе и продуктов на его основе увеличились на 47% — до 40 тысяч тонн в натуральном выражении, и на 52% — до 194 миллионов долларов в стоимостном", — сказала глава РЭЦ.

Экспорт чая вырос на 3,4%, до 21 тысячи тонн, на сумму 106 миллионов долларов (+2,1%). По словам Никишиной, увеличение преимущественно обеспечили поставки зеленого чая, которые выросли на 19% — до 3,1 тысячи тонн, а в стоимостном выражении – на 8,6%, до 17 миллионов долларов. Экспорт черного чая составил 17 тысяч тонн на 89 миллионов долларов, что на 1% больше уровня 2019 года.

В 2020 году чай и кофе из России экспортировались более чем в 60 стран. Позиции ведущих покупателей кофе сохранили соседние государства – Белоруссия, Казахстан и Украина, заключила глава РЭЦ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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