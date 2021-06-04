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https://1prime.ru/business/20210604/833845628.html
Генпрокуратура настаивает на "донастройке законов" для бизнеса
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Генпрокуратура России настаивает на "донастройке законов" для бесперебойного соблюдения прав бизнеса, сообщил РИА Новости глава ведомства Игорь Краснов в рамках Петербургского... ПРАЙМ, 04.06.2021
законодательство, генпрокуратура, бизнес, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Генпрокуратура России настаивает на "донастройке законов" для бесперебойного соблюдения прав бизнеса, сообщил РИА Новости глава ведомства Игорь Краснов в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Важно добиваться построения системы, гарантирующей бесперебойное соблюдение прав предпринимателей, в первую очередь, посредством донастройки соответствующей законодательной базы", — сказал Краснов.
По его словам, Генпрокуратура постоянно инициирует принятие дополнительных мер, в том числе нормативного характера, призванных совершенствовать уже имеющиеся механизмы.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.