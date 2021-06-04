С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Генпрокуратура России настаивает на "донастройке законов" для бесперебойного соблюдения прав бизнеса, сообщил РИА Новости глава ведомства Игорь Краснов в рамках Петербургского международного экономического форума. Российский бизнес будут наказывать налогами

"Важно добиваться построения системы, гарантирующей бесперебойное соблюдение прав предпринимателей, в первую очередь, посредством донастройки соответствующей законодательной базы", — сказал Краснов.

По его словам, Генпрокуратура постоянно инициирует принятие дополнительных мер, в том числе нормативного характера, призванных совершенствовать уже имеющиеся механизмы.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.