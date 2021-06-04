С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Государственная корпорация развития ВЭБ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со "Сбером" и Google по развитию малого и среднего бизнеса, говорится в пресс-релизе ВЭБа. Генпрокуратура настаивает на "донастройке законов" для бизнеса

Стороны договорились о сотрудничестве в реализации совместных проектов для представителей малого и среднего бизнеса (в том числе самозанятых), а также организации и проведению совместных семинаров, лекций, тематических исследований.

Кроме того, стороны будут обмениваться опытом по внедрению инновационных информационных технологий в работу субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.