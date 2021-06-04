2021-06-04T13:07:56+03:00
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2021
https://1prime.ru/business/20210604/833849868.html
ВЭБ, "Сбер" и Google договорились о поддержке малого и среднего бизнеса
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Государственная корпорация развития ВЭБ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со "Сбером" и... ПРАЙМ, 04.06.2021
сбер, вэб, google, предприятия, бизнес, мсп, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Государственная корпорация развития ВЭБ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со "Сбером" и Google по развитию малого и среднего бизнеса, говорится в пресс-релизе ВЭБа.
Стороны договорились о сотрудничестве в реализации совместных проектов для представителей малого и среднего бизнеса (в том числе самозанятых), а также организации и проведению совместных семинаров, лекций, тематических исследований.
Кроме того, стороны будут обмениваться опытом по внедрению инновационных информационных технологий в работу субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.