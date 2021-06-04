С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. ВТБ в ходе Петербургского международного экономического форума приобрел долю стоимостью 75 миллионов долларов в каршеринговой компании "Делимобиль", сообщила пресс-служба банка.

"Средства, полученные в рамках сделки Delimobil SA, будут направлены на развитие бизнеса и укрепление позиций компании на рынке каршеринга в России", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании приняли участие первый зампрезидента — председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев и основатель и президент компаний "Делимобиль" и MIKRO KAPITAL Винченцо Трани.

"На рынок каршеринга мы приходим впервые. Здесь мы видим отличную инвестиционную возможность. Уверены, что профессионализм нашей команды будет способствовать укреплению лидирующих позиций компании "Делимобиль" на рынке каршеринга в России", – добавил Соловьев.

Группа ВТБ является партнером ГК "Делимобиль" в лизинговом финансировании расширения автопарка с 2019 года. Партнеры намерены существенно нарастить объемы сотрудничества в области лизинга с учетом стратегического характера акционерной сделки между "Делимобиль" и "ВТБ Капитал".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.