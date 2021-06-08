МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Жители Москвы при ремонте квартир ориентируются на классические представления, модные тенденции их не очень интересуют, подавляющее большинство выбирают бело-бежевую или бело-серую гамму, а бумажные обои практически ушли в прошлое, рассказал РИА Новости коммерческий директор дизайн-бюро "Идея Плюс" Самир Джафаров. Россияне резко нарастили траты на вентиляторы и кондиционеры

"Ежегодное объявление главных цветов года от Pantone (стандартизованная система подбора цвета, разработанная одноименной американской фирмой — ред.) и другие мировые тенденции не влияют на предпочтения москвичей. Говоря о цветах 2021 года — сером и желтом, стоит отметить, что серые оттенки как раньше, так и сейчас, очень часто используются в интерьерах, желтый же не пользуется особой популярностью. В 60% случаев клиенты предпочитают спокойную бело-серую/бело-бежевую или же пастельную палитру, 40% — добавляют акцентные цвета: синий, терракотовый, оливковый и другие", — рассказал Джафаров.

Он уточнил, что такой вывод был сделан на основе анализа более 4,5 тысячи заявок клиентов.

Выбор материалов напрямую зависит от финансовых возможностей клиента, и несмотря на то, что большинство заказчиков хотели бы использовать в отделке лишь натуральные материалы, только 40% из них могут позволить себе камень или дерево, а 60% в итоге отдают предпочтение более демократичным аналогам. С экологичными материалами сложнее, их могут позволить себе лишь те, кто изначально готов к переплатам.

"Неким пережитком прошлого становятся и бумажные обои. Практически 100% клиентов дизайн-бюро "Идея Плюс" предпочитают красить стены, из них 10% все же выбирают обои, но исключительно в качестве акцента. Стоить отметить, что обои выбираются не те, что были в моде в 2000-х, это современные стильные цвета и нестандартные паттерны. Также в отделке стен все чаще стали использовать различные молдинги, 3D покрытия и другие декоративные элементы, отражающие стиль "современная классика", — рассказал Джафаров.

В отделке потолка за последние годы также произошли изменения в предпочтениях. На сегодняшний день 90% клиентов предпочитают натяжные потолки, 10% по-прежнему выбирают гипсокартонные листы, заключил эксперт.

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