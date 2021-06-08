МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Кипр может ослабить ограничения на въезд российских граждан уже в июле, заявил РИА новости министр туризма страны Саввас Пердиос. Российские туроператоры не теряют надежды на открытие зарубежных курортов

Россия по классификации Кипра находится в "красной" категории стран по эпидемиологическому риску, пассажирам из РФ по-прежнему требуется сдавать два теста на коронавирус.

"По мере того как эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, категории (в которой находятся страны – ред.) меняются. У нас есть три категории: «зеленая», «оранжевая» и «красная». Я ожидаю, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации Россия точно переместится на категорию выше, может быть, даже сразу на две категории поднимется. Когда это точно случится, зависит от скорости вакцинации в стране. Но, конечно, «красная» категория – это не навсегда. Мы ожидаем, что это случится летом. Может быть даже в следующем месяце", — сказал он в беседе с агентством.

Пассажиры, прибывающие из стран "красной" категории, должны сделать лабораторный анализ в течение 72 часов до вылета и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на вирус, и затем пройти лабораторный анализ по прибытии на Кипр. Стоимость анализа оплачивается туристами, и кроме того, они должны будут оставаться на карантине до получения результатов теста, сделанного на Кипре. В аэропорту Ларнаки тест стоит 30 евро, в аэропорту Пафоса — 32 евро.

Въезд туристов из России на Кипр разрешен с 1 апреля. До этого Россия была в списке стран "серой категории", для въезда из которых требовалось специальное разрешение.

В "красной" зоне находятся 21 государство ЕС, четыре маленьких государства – Андорра, Монако, Ватикан и Сан-Марино, два члена Шенгенской зоны – Швейцария и Лихтенштейн, а также 14 третьих стран, включая Россию, Белоруссию, Украину, Грузию, Армению.

В "оранжевой" зоне – четыре страны Евросоюза (Португалия, Ирландия, Финляндия и Румыния), страна шенгенской зоны Норвегия, а также Китай, Великобритания и Таиланд.

Путешественникам из этих стран нужно предъявить один тест. В "зеленую" зону из "оранжевой" переведена Мальта. Вместе с ней в зоне еще семь стран – Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Саудовская Аравия, Южная Корея и Израиль. Пассажирам из этих стран не требуется документов об отсутствии у них коронавируса.

При этом Кипр ранее заявлял, что с 10 мая будет принимать без каких-либо ограничений туристов, которые завершили программу вакцинации, в том числе российской вакциной "Спутник V". Все пассажиры, независимо от категории стран, в том числе имеющие действующее свидетельство о вакцинации, должны заполнять форму в CyprusFlightPass в течение 24 часов до вылета своего рейса.