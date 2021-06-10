МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. Управляющая компания The Collection (сейчас находится в процессе переименования в Voile d'Or) в ближайшие годы собирается провести IPO. Об этом написал РБК со ссылкой на интервью ее основателя и основного владельца Кирилла Писарева.

Перед проведением публичного размещения акций Писарев планирует продать 20-25% фирмы частному инвестору. Интересы компании на рынке капитала представляет Bank of America."Частный инвестор — это первая стадия привлечения капитала. И по классике жанра через два-три года мы должны выйти на публичный рынок, обеспечив тем самым возможность выхода для наших инвесторов", — отметил Писарев. Финансист научил, когда лучше покупать доллары, а когда евро

Доля, которая будет размещена на рынке, пока не определена; во сколько сейчас оценивается компания, Писарев не раскрыл. Предприниматель подчеркнул, что ему принадлежит более 90%. Остальные — у небольших акционеров, в числе которых и девелоперская компания Wainbridge, совладельцем которой также является Писарев.

Он основал The Collection в 2016 году. Объекты, которые строит Wainbridge и которые не предназначены для продажи конечным пользователям, остаются в собственности управляющей компании.

Как напоминает РБК, на данный момент The Collection владеет и управляет восемью объектами недвижимости, расположенными во Франции, на острове Сен-Бартелеми и в Великобритании. Общая стоимость этих объектов, по данным компании, — более 350 миллионов евро, годовая выручка — 20 миллионов евро. У нее также есть портфель проектов в стадии разработки с текущей стоимостью более 400 миллионов евро. Среди проектов в стадии строительства — комплекс апартаментов в Нью-Йорке.

О планах продать долю в The Collection он заявил еще осенью 2020 года, но сделка пока не состоялась. По его словам, к этому бизнесу "есть интерес со стороны многих профессиональных, в том числе и институциональных, инвесторов", но в целом сектор частного капитала в пандемию не совсем интересен для инвесторов из-за невозможности осмотреть проекты вживую, побывать на площадках. Писарев ожидает подъема рынка частного капитала в сентябре 2021 года.