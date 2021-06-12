МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Управляющий партнер и гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков в комментарии РИА Новости выразил уверенность, что введение ограничений на работу ресторанов в Москве направлено на сдерживание роста заболеваемости коронавирусом, однако компания при этом ожидает снижение выручки у проектов, которые работали после 23 часов.

"Я верю, что решение столичных властей направлено на сдерживание роста заболеваемости и стабилизацию ситуации с загрузкой больниц. Что касается проанонсированных ограничений, мы, очевидно, ожидаем 20% падение выручки по тем проектам, что работали после 23 часов", — сказал Ползиков. В Москве прекращают ночную работу кафе, бары, рестораны и ночные клубы

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что из-за осложнившейся ситуации с распространением коронавируса усиливаются меры в столице. В частности, с 13 по 20 июня снова приостанавливается работа фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.

Кроме того, в организациях общепита, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях вновь вводится запрет на обслуживание посетителей в ночное время — с 23.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос.

Управляющий партнер Ginza Project Moscow подчеркнул, что компания соблюдает все требования безопасности. "В частности, выдаем на входе в рестораны маски, следим за социальной дистанцией — и надеемся на понимание гостей. В общем, делаем все, зависящее от нас, чтобы не оказаться во втором локдауне"- указал собеседник агентства.

"Пока непонятны детали работы Даниловского рынка, формулировка "приостанавливается посещение фудкортов" трактуется неоднозначно, мы запросили разъяснения. В целом, готовы ко всем вариантам: можно будет работать навынос — будем работать навынос", — заключил Ползиков.

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