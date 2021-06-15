МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Coca-Cola, Nestle, Danone, которые входят в ассоциацию "РусПро" (объединяет крупных иностранных производителей продуктов питания и напитков) хотят вложиться в создание инфраструктуры раздельного сбора отходов (РСО) в регионах, пишет РБК со ссылкой на главу "РусПро" Павла Рудася. России стало не хватать макулатуры

По данным издания, "эксперимент" обойдется компаниям в 150 млн рублей и более. Запуск планируется в июле 2021 года в одном из регионов России.

Собеседник газеты уточняет, что компании готовы взять на себя закупку и доставку контейнеров (придется потратить около 70 млн рублей), а собранное вторсырье — перерабатывать и использовать в производстве упаковки. Однако нужно, чтобы власти, оценив усилия бизнеса, освободили их от уплаты экосбора "пропорционально объему собранного вторсырья".

"РусПро" рассчитывает собрать 6 тыс тонн вторсырья. Сейчас ассоциация ведет переговоры в регионами.

Региональные власти подтвердили изданию факт переговоров, но пока оценивают условия, которые предлагает бизнес как "невозможно законодательно".

"Установку контейнеров согласовывает муниципалитет. Для увеличения их количества, а также для обеспечения сортировки таких отходов сперва надо внести изменения в территориальную схему региона", — цитирует РБК директора "ЭкоСтройРесурса" Михаила Захарова, который обратил внимание, что вывоз отходов, даже раздельно собранных, уже учтен в тарифе населения.