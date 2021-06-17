МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Самой щедрой к своим управленцам компанией стал "Новатэк", по версии Forbes. В рейтинг издания вошли 25 российских компаний, которые не экономили на вознаграждениях топ-менеджменту. "Газпром" не планирует продавать акции "Новатэка"

"Новатэк" выплатил управленцам 7,36 млрд рублей и заянл первое место в писке, вытеснив ГМК "Норильский никель", который лидировал последние 2 года.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" в пандемийный год выплатила топ-менеджменту сети 2,2 млрд рублей и заняла 13 место в рейтинге.