2021-06-17T14:40:00+03:00
2021-06-17T14:53:35+03:00
2021-06-17T14:40:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210617/833958361.html
Названы самые щедрые работодатели в России
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Самой щедрой к своим управленцам компанией стал "Новатэк", по версии Forbes. В рейтинг издания вошли 25 российских компаний, которые не экономили на вознаграждениях... ПРАЙМ, 17.06.2021
новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83395/83/833958340.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83395/83/833958340.jpg
https://1prime.ru/images/83395/83/833958339.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83395/83/833958339.jpg
https://1prime.ru/images/83395/83/833958327.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83395/83/833958327.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20210616/833946195.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Самой щедрой к своим управленцам компанией стал "Новатэк", по версии Forbes. В рейтинг издания вошли 25 российских компаний, которые не экономили на вознаграждениях топ-менеджменту.
"Новатэк" выплатил управленцам 7,36 млрд рублей и заянл первое место в писке, вытеснив ГМК "Норильский никель", который лидировал последние 2 года.
Группа "М.Видео-Эльдорадо" в пандемийный год выплатила топ-менеджменту сети 2,2 млрд рублей и заняла 13 место в рейтинге.