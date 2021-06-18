МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Гостиницы и здравницы Краснодарского края предложили обязать проводить экспресс-тестирование туристов на COVID-19 при заезде, а затем во время отдыха не реже одного раза в неделю. Об этом пишут "Известия". Названы наиболее популярные направления внутреннего туризма среди россиян

С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Краснодарского края Алексей Воевода. Он направил письмо губернатору Вениамину Кондратьеву.

Он, в частности, указал, что летом 2021 года ожидается третья волна коронавирусной инфекции, которая продлится не менее четырех месяцев, то есть придется как раз на пик отпускного сезона.

По мнению парламентария, предлагаемая им мера позволит избежать массовых заражений и закрытия курортов. При этом справки, которые имеются на руках у отдыхающих, Воевода считает недостаточной гарантией.

"Мы не можем утверждать о наличии заболевания по справке. Только тест, сделанный здесь и сейчас, является максимально объективным показателем", — отметил он.

Депутат предложил организовать размещение мобильных лабораторий для экспресс-тестирования, которое занимает до 15 минут, в крупных отелях и санаториях на побережье и в остальных крупных туристических центрах. В случае выявления положительных результатов нужно отправлять туристов в ближайшие амбулаторные учреждения для подтверждения диагноза.

Как считает депутат, расходы, как и проведение тестов, — сфера ответственности владельцев гостиниц. По его словам, эти траты хотя и выглядят временным обременением для бизнеса, но позволят предотвратить возможное ужесточение мер. При этом с учетом невысокой цены каждого теста эти траты можно "зашить" в стоимость тура. Экспресс-тесты стоят гораздо дешевле, чем ПЦР — оптовая цена может составлять 500 рублей.

Эксперты сочли инициативу с экспресс-тестированием разумной. При этом они полагают, что если сделать меру обязательной, то реализация будет непростой. Еще сложнее переложить материальное обременение на туристов.

В пресс-службе губернатора Краснодарского края изданию сообщили, что оперативно изучат предложения.

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