МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Лето — лучшее время для поиска с зарплатой выше среднего уровня, считает президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik. Россиян предостерегли от сдачи в аренду ипотечных квартир

Эксперт считает, что в период с мая по октябрь на рынке труда, как правило, ощущается дефицит кадров со средней или более низкой квалификацией.

"Значительная часть людей с невысокой квалификацией уходят с работы весной, а в следующий раз начинают ее искать только осенью. До осени они предпочитают поехать на дачу или в деревню", — отметил он.

Поэтому, добавил он, летом можно получить более высокую зарплату, чем в другое время года.

"Чем меньше соискателей, тем предлагаемая зарплата больше", — пояснил специалист по рынку труда.