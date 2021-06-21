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Лето — лучшее время для поиска с зарплатой выше среднего уровня, считает президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik... ПРАЙМ, 21.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Лето — лучшее время для поиска с зарплатой выше среднего уровня, считает президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.
Эксперт считает, что в период с мая по октябрь на рынке труда, как правило, ощущается дефицит кадров со средней или более низкой квалификацией.
"Значительная часть людей с невысокой квалификацией уходят с работы весной, а в следующий раз начинают ее искать только осенью. До осени они предпочитают поехать на дачу или в деревню", — отметил он.
Поэтому, добавил он, летом можно получить более высокую зарплату, чем в другое время года.
"Чем меньше соискателей, тем предлагаемая зарплата больше", — пояснил специалист по рынку труда.