МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 10 июля откроет регулярные рейсы из Москвы в турецкую Анталью, сообщила РИА Новости представитель перевозчика. Отдых в России может стать дешевле из-за открытия Турции

"S7 Airlines планирует выполнять регулярный ежедневный рейс по направлению Москва — Анталья с 10 июля", — сказала представитель.

"Сейчас мы формируем расписание полетов в Турцию и в ближайшее время откроем еще несколько направлений. О них сообщим дополнительно", — добавила она.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.