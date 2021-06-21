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S7 с десятого июля откроет регулярные ежедневные рейсы Москва - Анталья
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Российская авиакомпания S7 с 10 июля откроет регулярные рейсы из Москвы в турецкую Анталью, сообщила РИА Новости представитель перевозчика. "S7 Airlines планирует выполнять... ПРАЙМ, 21.06.2021
s7, авиа, турция, туризм, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 10 июля откроет регулярные рейсы из Москвы в турецкую Анталью, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.
"S7 Airlines планирует выполнять регулярный ежедневный рейс по направлению Москва — Анталья с 10 июля", — сказала представитель.
"Сейчас мы формируем расписание полетов в Турцию и в ближайшее время откроем еще несколько направлений. О них сообщим дополнительно", — добавила она.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.