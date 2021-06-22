МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Azur air возобновила полеты в Турцию, будет летать на курорты Антальи, Бодрума и Даламана, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.

"Azur air с сегодняшнего дня начала совершать рейсы по курортным направлениям Турции. Полёты выполняются на курорты Антальи, Бодрума и Даламана на регулярной и чартерной основе", — сказала представитель.