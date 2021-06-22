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Azur air возобновила полеты в Турцию
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Российская авиакомпания Azur air возобновила полеты в Турцию, будет летать на курорты Антальи, Бодрума и Даламана, сообщила РИА Новости представитель перевозчика. "Azur air с... ПРАЙМ, 22.06.2021
авиа, турция, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Azur air возобновила полеты в Турцию, будет летать на курорты Антальи, Бодрума и Даламана, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.
"Azur air с сегодняшнего дня начала совершать рейсы по курортным направлениям Турции. Полёты выполняются на курорты Антальи, Бодрума и Даламана на регулярной и чартерной основе", — сказала представитель.