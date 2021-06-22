МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Почему труд мужчин и труд женщин имеет разную оплату, решили выяснить Эконс. 

Исследование, которое проводило издание, показало,  что среди выпускников вузов, вышедших на рынок труда, заработная плата у женщин в среднем на 21,4% ниже, чем у мужчин.

Магазины в Центральном Универмаге Москвы

Исследователи рассказали, как отличаются расходы мужчин и женщин

Одна из причин, как пишут исследователи, заключается в том, что женщины чаще выбирают образовательные программы, ведущие в профессии, где зарплата заведомо ниже, чем в профессиях, которые выбирают мужчины.

Сферы, которые традиционно считаются женскими — образование и гуманитарные науки, а мужскими – инженерия, производство, IT. 

"Сегрегация по специальностям, сферам занятости и уровню должности объясняет значимую часть гендерного разрыва в зарплате – около половины (43%)%, — пишет Эконс. Еще 57% — это дискриминационные причины, связанные с предпочтениями и стереотипами руководителей и сотрудников отделов кадров, а также с с ценностными установками. 

"Профилирование мужчин и женщин в разных отраслях", по мнению исследователей, формируется постепенно и тесно связано с транслированием гендерных стереотипов в процессе обучения.