МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Снижение цен на Черноморском побережье начнется не раньше 15 июля, оно составит 5–10%, в августе — 20%, к этому времени доступных гостиниц будет намного больше, чем в июне. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на прогнозы экспертов — участников рынка. Российские предприниматели рассказали о планах и бюджетах на отпуск

После возобновления авиасообщения с Турцией и наводнения в Крыму продажи туров на юг России сократились вдвое, в Ялту — вчетверо.

По словам гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, на прошлой неделе внутренний туризм получил три мощных удара — открытие Турции, наводнение в Крыму и Анапе и усиление антиковидных мер.

По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, проблема отечественных курортов в том, что лишь 10% гостиничной инфраструктуры там можно считать новой и качественной. Есть всего 45 пятизвездочных гостиниц в Краснодарском крае и 15 в Крыму, тогда как в Турции их 532.

Ограничение зарубежной перевозки привело к перегреву цен в России. Если в Турции сейчас можно отдохнуть за 40 тысяч на двоих в отеле "всё включено", и в эту сумму входит перелет, то в России за те же деньги туристам доступен лишь хороший отель с завтраками, без перелета.

"После наводнения в Ялте продажи туров туда упали в четыре раза. Есть и отказы, люди переносят поездки на Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, а вот на Турцию почему-то нет, хотя она и дешевле", — сообщил гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Эксперт ожидает, что на восстановление пляжей в Ялте понадобится несколько недель.

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