МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Двое сотрудников летного директората S7 задержаны по подозрению в коммерческом подкупе, руководство авиакомпании оказывает максимальное содействие следствию, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.

"В настоящее время правоохранительными органами задержаны двое сотрудников летного директората авиакомпании, которые подозреваются в коммерческом подкупе. Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию", — сказала собеседница агентства.