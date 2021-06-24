МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Для предотвращения внезапного возгорания автомобиля нужно соблюдать ряд простых требований, пишет журнал "За рулем". Новых не ждите. Почему россияне скупают подержанные автомобили

Потенциальная опасность может исходить от различных факторов. Одной из них является неправильная мойка. Если при мойке двигателя струя воды повредила элементы системы зажигания, искрообразование в цилиндрах может происходить с перебоями, и не воспламенившиеся газы накопятся в каталитическом нейтрализаторе. При взрыве он поджигает мастику на днище или термоизоляцию моторного отсека.

Еще одна причина может заключаться в неправильном техобслуживании. Это, например, незащелкнутые фиксаторы топливных трубок, перекос прокладки бензонасоса, не затянутые соединения, некачественно положенный герметик.

Возможная причина пожара может заключаться и в аккумуляторе. При зарядке или "прикуривании" из этого агрегата выделяется водород, и если рядом есть искра, батарея может взорваться со срывом верхней крышки, что, в свою очередь, вызовет разлив электролита. Сам же взрыв может поджечь элементы в моторном отсеке. Поэтому надо стараться не допускать искрения проводов и клемм.

Если топливный бак залит "под горлышко", а машина стоит на жаре, топливо расширится и начнет вытекать из заливной горловины. Случайная искра или неосторожно брошенный окурок может привести к возгоранию.

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